В Смоленске задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области поступила оперативная информация о возможной причастности жителя Смоленска 1992 года рождения к незаконному сбыту наркотических средств посредством «закладок».
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