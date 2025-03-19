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Гашек обвинил Трампа в госизмене за согласие на матч между игроками НХЛ и КХЛ

Гашек обвинил Трампа в госизмене за согласие на матч между игроками НХЛ и КХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своей странице в соцсети X подверг критике президента США Дональда Трампа из-за его согласия с главой России Владимиром Путиным по поводу проведения матча между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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