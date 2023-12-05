Неподкупным сотрудникам судебной системы повысят зарплаты

Зарплаты прокуроров и судей, прошедших внешнюю аттестацию, могут увеличиться. Премьер-министр Дорин Речан попросил министра финансов внести изменения в закон о зарплате этих работников судебной системы, чтобы мотивировать честных специалистов прийти в систему.