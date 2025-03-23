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Свежие комментарии

Ваш поезд уехал: почему ушедшим автомобильным брендам будет сложно вернуться в Россию

Автомобильные дилеры — очень интересные люди. Когда они собираются вместе, то практически все в один голос говорят, что автомобильный рынок в этом году «скукожится» процентов на 10, а то и на 20, а в самом лучшем случае останется на уровне прошлого ….

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