ВТБ подумывает побить рекорд

Банк ВТБ опубликовал фин. результаты по МСФО за сентябрь и 9 месяцев 2024 г. В данном месяце произошли разовые эффекты, которые увеличили чистую прибыль по отношению к прошлому году, если рассматривать розничное кредитование и % доходы, то там всё грустно, но ожидаемо.