В Миллерово прошла акция, приуроченная ко дню образования Ростовской области

13 сентября Ростовская область отметила день рождения. В этом году региону исполняется уже 86 лет. Сегодня этот праздник объединяет всех жителей Донского края, тех, кто гордится нашей историей и трудится, с каждым днем приумножая его потенциал.
13 сентября Ростовская область отметила день рождения. В этом году региону исполняется уже 86 лет. Сегодня этот праздник объединяет всех жителей Донского края, тех, кто гордится нашей историей и трудится, с каждым днем приумножая его потенциал.
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