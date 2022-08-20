Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно

С 1 сентября второе образование станет бесплатным для инвалидов, а ученикам младших классов школ, которые учатся на дому из-за ограниченных возможностей здоровья, будут выдавать бесплатное двухразовое питание или денежную компенсацию за него.
С 1 сентября второе образование станет бесплатным для инвалидов, а ученикам младших классов школ, которые учатся на дому из-за ограниченных возможностей здоровья, будут выдавать бесплатное двухразовое питание или денежную компенсацию за него.
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