Парламентская газета

828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    это называется - очнулись, как бы поздно не получилось.Пискарев призвал ...
  • Мастер Лотос
    Видимо думает что Путина можно заставить ей подыгрывать для собственного пиара. Как в басне Крылова. Пусть весь мир в...Пушков сомневаетс...
  • Вася Искандер
    Володину. Так примите  закон, об уважительном отношении к людям в военной форме, потому что в последнее время некотор...Володин предложил...

Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно

Инвалиды смогут получить вторую профессию бесплатно

С 1 сентября второе образование станет бесплатным для инвалидов, а ученикам младших классов школ, которые учатся на дому из-за ограниченных возможностей здоровья, будут выдавать бесплатное двухразовое питание или денежную компенсацию за него.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх