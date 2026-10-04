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Тамбиев — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Пошагово разжевываем ребятам. Они стараются выполнять, равнодушных нет»

Тамбиев — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Пошагово разжевываем ребятам. Они стараются выполнять, равнодушных нет»

Леонид Тамбиев, главный тренер московского «Динамо», подвел итоги проигранного матча КХЛ против ЦСКА (3:4 Б).

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