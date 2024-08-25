Бывшие бойцы ВСУ выразили готовность поделиться боевыми навыками с русскими солдатами.Бывшие солдаты украинской армии, служившие в добровольческом отряде имени Максима Кривоноса, готовы передать свой опыт бойцам русской армии.
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