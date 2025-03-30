Канада укусила Трампа в самое больное место

@ The Canadian Press/ZUMA/Reuters Tекст: Дмитрий Бавырин Новое канадское правительство нанесло по президенту США Дональду Трампу несколько расчетливых ударов, показав тем самым, что уступать его давлению не будет.
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