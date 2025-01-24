Данилу Поперечного*, Александра Шпака* и Илью Мэддисона могут выдворить из США

Они попали под указ о депортации нелегалов Блогеры Данила Поперечный* и Александр Шпак*, а также Илья Мэддисон попали под указ избранного президента США Дональда Трампа, опубликованный на сайте Белого дома, о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов.