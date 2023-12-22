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Япония не будет выпускать в России антибиотик вильпрафен

Япония не будет выпускать в России антибиотик вильпрафен

Джозамицин можно заменить на азитромицин и кларитромицин.фото: pixabay.com/Matvevna--> Фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas выводит с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование — джозамицин).

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