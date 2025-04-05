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Царьград

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Россия побеждает, просто говоря правду. Враг убеждает в этом весь мир

Россия побеждает, просто говоря правду. Враг убеждает в этом весь мир

Спустя два года 19 марта 2025 года Европейская служба внешних связей наконец-то выпустила свой третий документ про внешние информационные вмешательства и манипуляции, которые далее по тексту мы будем называть сокращённо ВИВМ.

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