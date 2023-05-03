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Пожар вспыхнул после взрыва газа в девятиэтажном доме в Энгельсе

Пожар вспыхнул после взрыва газа в девятиэтажном доме в Энгельсе

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в одном из жилых домов города Энгельс. В результате ЧП пострадали два человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

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