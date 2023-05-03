Пожар вспыхнул после взрыва газа в девятиэтажном доме в Энгельсе

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в одном из жилых домов города Энгельс. В результате ЧП пострадали два человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в одном из жилых домов города Энгельс. В результате ЧП пострадали два человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Свежие комментарии