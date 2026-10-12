‼️🇷🇺🫡 Армия России освободила Никольское Запорожской области, — Минобороны ▪️Штурмовики группировки войск «Восток» выбили врага из населенного пункта и продвинулись к Запорожью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: США вп...
- ⚡️ Путин помилова...
- Брюссель отказал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым