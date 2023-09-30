Юная ухоженная красавица, солидная успешная бизнесвумен, домохозяйка, посвящающая себя детям и заботам о доме, уставшая от брака и всего на свете женщина бальзаковского возраста ─ что между ними общего? Им всем изменяют мужья.

Сила в правде, сестра! К сожалению, институт семьи сейчас переживает непростые времена. И улучшить «единство общества» пытаются все: от тещи или подруги, которая ведет задушевные разговоры и дает разные советы типа «жена-шея» или «притворись, что у тебя роман на работе», до религиозных деятелей которые проповедуют: «возлюби ближнего твоего (т е человека) как самого себя».