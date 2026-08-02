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Daily Storm

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Минобороны: За ночь над регионами России сбили 635 украинских дронов

Минобороны: За ночь над регионами России сбили 635 украинских дронов

В Саратовской области погибли два человекаРоссийские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

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