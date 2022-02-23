Больше пяти часов тушили пожар на производстве в Полевском

Инцидент произошел в 19:00 в поселке Зюзельский на улице Азовская в Полевском городском округе. На площади 600 квадратных метров сгорели лесовоз «Урал», оборудование для обработки древесины и ангар, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.