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Больше пяти часов тушили пожар на производстве в Полевском

Больше пяти часов тушили пожар на производстве в Полевском

Инцидент произошел в 19:00 в поселке Зюзельский на улице Азовская в Полевском городском округе. На площади 600 квадратных метров сгорели лесовоз «Урал», оборудование для обработки древесины и ангар, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

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