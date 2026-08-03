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Происшествия

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В Липецкой области полицейские и общественники стали участниками ежегодного студенческого фестиваля «СтудЛето-2026»

На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» в Добровском муниципальном округе уже в 30-й раз развернулся фестиваль, дающий возможность студентам из разных учебных заведений Липецкой области проявить творческий потенциал и спортивные навыки.

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