Неделя профессионального мастерства по образовательной области ´Ребенок и общество´.

Неделя профессионального мастерства в нашем учреждении образования - это широкий спектр новых возможностей для всех категорий педагогических работников: трансляция педагогического опыта, знакомство коллег с различными приёмами и методами работы с воспитанниками, демонстрация актуальных способов и форм организации различных видов детской деятельност .
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