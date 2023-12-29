Неделя профессионального мастерства по образовательной области ´Ребенок и общество´.

Неделя профессионального мастерства в нашем учреждении образования - это широкий спектр новых возможностей для всех категорий педагогических работников: трансляция педагогического опыта, знакомство коллег с различными приёмами и методами работы с воспитанниками, демонстрация актуальных способов и форм организации различных видов детской деятельност .