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В отместку за удар по военным заводам боевики ВСУ обстреляли город: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 декабря 2023 года

В отместку за удар по военным заводам боевики ВСУ обстреляли город: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 декабря 2023 года

В отместку за удар по военным заводам боевики ВСУ обстреляли город: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 декабря 2023 года Юлия СоколоваСобытия в Белгороде омрачены трагедией.

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