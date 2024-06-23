Экипаж Су-35 прикрыл действия авиации во время нанесения ударов по ВСУ

Экипаж истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России выполнил задачу по патрулированию в заданном районе, а также прикрыл действия бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации во время нанесения ударов по военным объектам и технике ВСУ.