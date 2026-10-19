‼️🇺🇦🏴☠️Стрельба в ТЦК Киева, украинец расстрелял полицаев. Огонь открыл гражданин, которого доставили в Печерский ТЦК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кедми: не пони...
- Кедми: не пони...
- Ч Противник пишет, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым