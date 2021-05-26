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Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор занял первое место в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года, его общий доход за последние 12 месяцев составил $208 млн.

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