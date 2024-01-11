В Петербурге перекрыли крупный канал нелегальной миграции

Крупный канал нелегальной миграции перекрыт в Петербурге и Ленобласти. Преступную группу вычислили и поймали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) петербургского главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии