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В Петербурге перекрыли крупный канал нелегальной миграции

В Петербурге перекрыли крупный канал нелегальной миграции

Крупный канал нелегальной миграции перекрыт в Петербурге и Ленобласти. Преступную группу вычислили и поймали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) петербургского главка МВД, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

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