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Заноза

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Почему забыв о подвигах красноармейцев, поляки совершили фатальную ошибку?

Почему забыв о подвигах красноармейцев, поляки совершили фатальную ошибку?

Сегодня и радостный, и тяжелый день для всех, кто еще помнит настоящую историю Польши. 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции Красная армия и 1-я армия Войска польского освободили Варшаву от немецко-фашистских захватчиков.

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