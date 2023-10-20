Оскандалилась и может лишиться миллиардов: последние новости о Лайме Вайкуле АнастасияСкандальные события и политические драмы могут иметь далеко идущие последствия, и это касается не только мировых лидеров, но и популярных артистов.
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