Федор Болтин: «Сезон премьер открыт»

Председатель Комитета по культуре Петербурга отметил, что театральная осень в Северной столице по традиции начинается насыщенно Театр музыкальной комедии отметил 95-летие, Борис Эйфман представил мировую премьеру (16+), Большой театр кукол открывает фестиваль по Данте (18+) – события только этой недели.