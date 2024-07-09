The Telegraph: "Владимир Путин опаснее Иосифа Сталина". Эти англосаксы уже начали догадываться, что любой Правитель России, который создаёт сверхдержаву, всегда будет продолжателем дела Сталина.
The Telegraph: "Владимир Путин опаснее Иосифа Сталина"
Комментарии
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Y
Yuriy
и Еще : В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я, Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья. Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь, Ведь я же так всю Россию спиzжу, пока я его боюсь...
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7 час.
Tatyana Fedotova
Буржуйская страна. Путин руководитель буржуинов. А для буржуев главное прибыль. Любой ценой. Они его сожрут, если поперёк их выгоде, что сделает. Так что..
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54 мин.
TF
Tatyana Fedotova
Смешно....
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54 мин.
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