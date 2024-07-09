Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Meerflieger
    "...не спорь не докажешь мне ты ничего!!! " ТРЕТИЙ РАЗ я тебе, барану, пишу: ТЕБЕ я ничего давно не доказываю. Ты - т...Красные буржуи: к...
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The Telegraph: "Владимир Путин опаснее Иосифа Сталина"

The Telegraph: "Владимир Путин опаснее Иосифа Сталина"

The Telegraph: "Владимир Путин опаснее Иосифа Сталина". Эти англосаксы уже начали догадываться, что любой Правитель России, который создаёт сверхдержаву, всегда будет продолжателем дела Сталина.

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Комментарии
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Yuriy
и Еще :                                                                                                    В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я, Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья. Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь, Ведь я же так всю Россию спиzжу, пока я его боюсь...
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7 час.
Tatyana Fedotova
Буржуйская страна. Путин руководитель буржуинов. А для буржуев главное прибыль. Любой ценой. Они его сожрут, если поперёк их выгоде, что сделает. Так что..
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54 мин.
TF
Tatyana Fedotova
Смешно....
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54 мин.

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