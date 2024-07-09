The Telegraph: "Владимир Путин опаснее Иосифа Сталина"

Y

Yuriy

и Еще : В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я, Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья. Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь, Ведь я же так всю Россию спиzжу, пока я его боюсь...