Курьеров обвинили в экономических проблемах России

soylosan

Если вразумлять дурака, то тут два вопроса к законодателям. 1. Почему зарплаты учителей, врачей, даже профессором в вузах не дотягивает до курьера или сортировка в маркетплейсе? Там если деньги платят, значит окупается. Как такое стало возможно? 2. Почему мигрант приезжает в "поле"? Почему его контракт не привязан к работодателю? Если он приехал дворником, то его увольнение равно высылка. И никуда дворники пропадать не будут. Куда зааербовался там и работай.