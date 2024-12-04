Два миллиона курьеров и сотрудников сервисов доставки «отучили значительную часть» россиян от привычки ходить по магазинам.
Курьеров обвинили в экономических проблемах России
Комментарии
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Иван Ураганов
Какие налоги с мигры,не платили и не будут.Со своих три шкуры дерут.
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14 час.
Империалист циничный
Гнать чурок из курьеров. Всех гнать.
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12 час.
soylosan
Если вразумлять дурака, то тут два вопроса к законодателям. 1. Почему зарплаты учителей, врачей, даже профессором в вузах не дотягивает до курьера или сортировка в маркетплейсе? Там если деньги платят, значит окупается. Как такое стало возможно? 2. Почему мигрант приезжает в "поле"? Почему его контракт не привязан к работодателю? Если он приехал дворником, то его увольнение равно высылка. И никуда дворники пропадать не будут. Куда зааербовался там и работай.
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9 час.
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