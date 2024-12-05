Отныне, целью для терапевта является найти подсознательную причину, того, что мы называем: «боль сказала», причину, которая очень часто связана с субъективным эмоциональным опытом, а также и опытом родителей и предков.
Биологическое Депрограммирование болезней
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Александр Николаевич
Практическое применение Биологического Депрограммирования позволяет управлять своим здоровьем
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18 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Как на мой взгляд, так эта статья абсолютно далека от жизни современного Человека. А вот эта мысль:"Лечение должно проходить на уровне причины, а не симптома."- верна в общем подходе. А то что причина- это мозг, тоже верно. Но, что такое мозг Человека, да и вообще любой мозг? Вот эта мысль автора: ==="Мозг это более чем суперкомпьютер, который в любой момент готов запустить программу болезни, в том случае, когда мысль не в состоянии справиться с сильным и непрекращающимся стрессом."=== Вряд ли соответствует действительности. Ведь автор сам сказал, что "Это чисто теоретическая наука, практическое применение которой, называется Биологическое Депрограммирование . Наука эта эмпирическая, ...", т.е. основанная на ОПЫТЕ, который тысячелетиями говорит Человеку о существовании, кроме его физического тела, ДУШИ- этой бессмертной сущности, которая и выстраивает физическое тело Человека, начиная с Зиготы. А мозг- это для физического тела, управляющая всем телом сущность, которая связана с ДУШОЙ через препоны, которые, на пути любого Человека, устанавливаются Материей- это все десять грехов. Поэтому утверждение автора:"Существуют лишь биологические законы."- не соответствует действительности, т.к. вначале существования самого Человека был введён ЗАКОН его генетической предрасположенности, а ЗАКОН этот соответствует ЗАКОНУ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ: https://myshambhala.com/books/blavatsky/Blavatskaya_Karma.htm НО! Пока Человек находится в физическом теле он может корректировать своё развитие, противопоставляя это развитие материальным желаниям, используя метод НЕОБХОДИМОСТИ и ДОСТАТОЧНОСТИ(МЕРА). Здесь можно долго приводить рассуждения на эту тему, но возможность сайта не предполагает. Всего доброго.
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myshambhala
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14 час.
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