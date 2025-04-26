Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кто хочет мира?

Кто хочет мира?

То сын Трампа, то какой-нибудь африканский президент, то Орбан, то кто-то из представителей европейской или американской общественности сообщают, что Зеленский не желает мира.

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