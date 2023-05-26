smi.today

4 354 подписчика

TOK FM: Соцслужбы в Польше получают сообщения о проблемах в украинских семьях из-за алкоголя и насилия

TOK FM: Соцслужбы в Польше получают сообщения о проблемах в украинских семьях из-за алкоголя и насилия

В польском городе Люблин социальные работники стали чаще обращать внимания на семьи беженцев из Украины в связи с ненадлежащим уходом за детьми, насилием и злоупотреблением спиртных напитков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх