Коллекции русских охотников. Часть первая

Сегодня появляется возможность после многолетнего незаслуженного забвения попробовать вновь открыть имена тех, кто был когда-то довольно широко известен в охотничьем кругу и оставил заметный след в истории русской охоты.
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