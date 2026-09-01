Балаклава встретила тысячи зрителей на ежегодном параде катеров

Попрощаться с летом в акватории Балаклавской бухты собрались тысячи зрителей и участников.Попрощаться с тёплым летом народной регатой — традиция, которой уже больше десяти лет! В этом году она собрала тысячи человек.
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