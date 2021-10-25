Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах избиения подростков в Свердловской области

СМИ сообщили о том, что в городе Сухой Лог Свердловской области группа подростков жестоко избила двух школьников и все происходящее записывали на видео.
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