Самый дорогой металл на планете. Почему родий в разы дороже золота

Есть металл, который сегодня стоит больше $9000 за тройскую унцию, встречается в земной коре почти в микроскопических количествах и добывается примерно по 30 тонн в год.
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