У ChatGPT появился собственный номер телефона

OpenAI представила новую функцию, позволяющую пользователям общаться с ChatGPT по телефону. На десятый день своей медиа-акции «12 дней OpenAI» компания объявила о запуске номера 1-800-ChatGPT, по которому любой желающий в США может позвонить и поговорить с чат-ботом в режиме Advanced Voice Mode.