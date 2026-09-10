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Позитив для оптимистов

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Финал близок: котел с группировкой ВСУ начали сжимать с двух сторон

Финал близок: котел с группировкой ВСУ начали сжимать с двух сторон

Войска группировки «Север» добились оперативного успеха, окружив несколько соединений ВСУ в Харьковской области.

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