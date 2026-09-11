В России запустили гигабитную сеть в пяти городах и включили 5G на частотах LTE в 16 городах

Компания МТС объявляет об открытии для абонентов доступа к первой в России масштабной гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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