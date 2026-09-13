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Царьград

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Петербуржцы стали пить меньше 6 литров алкоголя в год

Петербуржцы стали пить меньше 6 литров алкоголя в год

В Петербурге зафиксировано снижение потребления спиртного: в пересчёте на одного жителя объём выпитого за год опустился ниже отметки в шесть литров.

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