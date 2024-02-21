Нилов призвал разъяснить россиянам ответственность за выращивание ипомеи

vovan Придурки! Уберите чуркобесов, враги! Они нас кончат с вашей продажностью! Наркотой все завалили!

СП Сергей Потемкин Вот заняться нечем.... Ни одного закона нормального за 30 дет не написано, так еще и дурь полезла...