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Нилов призвал разъяснить россиянам ответственность за выращивание ипомеи

Нилов призвал разъяснить россиянам ответственность за выращивание ипомеи

Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал дать россиянам разъяснение об ответственности за выращивание трехцветной ипомеи.

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Комментарии
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vovan
Придурки! Уберите чуркобесов, враги! Они нас кончат с вашей продажностью! Наркотой все завалили!
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Вот заняться нечем.... Ни одного закона нормального за 30 дет не написано, так еще  и дурь полезла...
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18 час.
Нина Прыгун
росла росла ипомея радовала глаз и вдруг превратилась в наркотик.вы с ума сошли,скоро и цинию сделаете наркотическим цветком
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17 час.

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