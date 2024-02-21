Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал дать россиянам разъяснение об ответственности за выращивание трехцветной ипомеи.
Нилов призвал разъяснить россиянам ответственность за выращивание ипомеи
Комментарии
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vovan
Придурки! Уберите чуркобесов, враги! Они нас кончат с вашей продажностью! Наркотой все завалили!
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Вот заняться нечем.... Ни одного закона нормального за 30 дет не написано, так еще и дурь полезла...
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18 час.
Нина Прыгун
росла росла ипомея радовала глаз и вдруг превратилась в наркотик.вы с ума сошли,скоро и цинию сделаете наркотическим цветком
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17 час.
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