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Паоло Банкеро готов к возвращению в строй после семи пропущенных матчей подряд

Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро близок к возвращению в строй. Ожидается, что 20-летний бигмен примет участие во встрече с «Филадельфией» в пятницу.

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