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Спички - не игрушка

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США считают, что КНР должна сделать выбор между Россией и Западом

США считают, что КНР должна сделать выбор между Россией и Западом

Newsweek: Фото: GLOBAL LOOK PRESS В Государственном департаменте США считают, что Китайская Народная Республика (КНР) должна сделать выбор между Россией и Западом, если хочет сохранить отношения с западными странами.

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