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Мировое обозрение

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Враг отправил на Москву 2022 БПЛА (ВИДЕО)

Враг отправил на Москву 2022 БПЛА (ВИДЕО)

За неделю, с 08:30 12 сентября по 08:30 19 сентября, в направлении Московского региона летели 2022 беспилотника.

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