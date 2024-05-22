Посольство Китая в США: КНР отвергает санкции Вашингтона за связи с Россией

Китайская Народная Республика отвергает санкции Вашингтона за связи с Российской Федерацией. С таким заявлением выступили в посольстве восточноазиатского государства в Соединенных Штатах, информирует ТАСС.
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