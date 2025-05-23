Братья-штурмовики взяли в плен военного ВСУ при освобождении Вольного Поля

ДОНЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Два родных брата, служащих в одном из штурмовых подразделений группировки войск «Восток», взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины и две недели удерживали позицию в отбитой у противника лесополосе в ходе боев за освобождение населенного пункта Вольное Поле в ДНР.