В национальном парке «Лосиный Остров» пройдет фестиваль «Эко-Москва»

Гостей ждут в том числе мастер-классы и экскурсииВ национальном парке «Лосиный Остров» 26 сентября пройдет эколого-просветительский фестиваль «Эко-Москва», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
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