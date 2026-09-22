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В национальном парке «Лосиный Остров» пройдет фестиваль «Эко-Москва»

В национальном парке «Лосиный Остров» пройдет фестиваль «Эко-Москва»

Гостей ждут в том числе мастер-классы и экскурсииВ национальном парке «Лосиный Остров» 26 сентября пройдет эколого-просветительский фестиваль «Эко-Москва», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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