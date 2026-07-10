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RT Russia

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Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России

Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено угрозам и вызовам информационной безопасности страны, связанным с развитием новых технологий.

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