Путин обсудил с Совбезом угрозы информационной безопасности России

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено угрозам и вызовам информационной безопасности страны, связанным с развитием новых технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии