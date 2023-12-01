Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул важность научного, правового, упорядоченного подхода к профилактике и борьбе со СПИДом

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун в четверг подчеркнул, что для сохранения жизни и здоровья населения необходимо придерживаться научного, правового и упорядоченного подхода к профилактике и борьбе со СПИДом.